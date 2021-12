A Toyota gyári sportrészleg, a Gazoo Racing mérnökei nem unatkoztak az elmúlt években, hiszen 2019-ben mutatkozott be a GR Supra, 2020-ban a GR Yaris, idén pedig a GT 86 utóda, a GR86 is megérkezett. Ezen modellek közös tulajdonsága, hogy elöl hordják a motort, de nem is olyan rég még egzotikus, középmotoros sportautó-sorozata is volt a Toyotának, a három generációt megért MR2, amelynek neve a „mid-engine rear-wheel-drive 2-seater” (középmotoros, hátsókerék-meghajtású, kétüléses) kifejezésre utal.

Az MR2 sorozat 1999-2007-ig gyártott harmadik generációját a szegény ember Porsche Boxsterének is hívták megjelenése idején, nem csak a remek vezethetőséget biztosító középmotoros elrendezés, a kétüléses utastér, hanem a hasonló formájú fényszórók és a lenyitható vászontető miatt is, amely a korábbi MR2-esekről még hiányzott. Két fontos különbség azonban volt a japán és a német roadster között: előbbit kizárólag soros négyhengeres, utóbbit hathengeres bokszermotorral szerelték, részben emiatt a Toyota bő negyed tonnával könnyebb is volt, az alapváltozatának a tömege az egy tonnát sem érte el.

Ebbe az utolsó, vászontetős nemzedékbe tartozik a képeken látható, 2002-es gyártású fekete példány is, amely nemrég bukkant fel az ebay hirdetései között. 1,8 literes, változó vezérlésű, teljesen alumíniumból épített 1ZZ-FED benzinmotorja még szinte csak a bejáratáson van túl, mivel a sportkocsi közel két évtizedes élete során csupán 12.114 mérföldet, azaz 19.496 kilométert futott. A 140 lóerő és a 169 Nm ötfokozatú kézi sebességváltón keresztül jut el a hátsó kerekekre, amiből a szakértőknek már kiderülhet, hogy nem európai specifikációjú példányról van szó, azokban ugyanis hat fokozattal gazdálkodhat a sofőr.

Nem csak a fekete fényezés és a 15 colos, gyári könnyűfém keréktárcsák tűnnek makulátlannak, hanem az utastér is, amelyben a barna bőrülések úgy néznek ki, mintha soha nem használták volna őket. Bár a hirdetés nem részletezi az autó felszereltségét, azt azonban lehet tudni, hogy Észak-Amerikában alapáron járt minden MR2 Spyderhez a klímaberendezés, az elektromos ablakemelő, a központi zár, a bőrborítású sportkormány és négy hangszórós audiorendszer kazettával és CD-lejátszóval.

Az eladó 22 800 dollárt (7,33 millió forintot) kér az autóért, ami durván a háromszorosa annak az összegnek, amennyiért Magyarországon egy jó állapotú használt MR2 Roadstert lehet venni – persze azok közel sincsenek ennyire megkímélve. Lehet, hogy a gyűjtők hamar kifizetik érte ezt a magas árat.