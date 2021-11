Egy jól pozicionált restomod járgánnyal el lehet csavarni a klasszikus és a modern autók iránt érdeklődők fejét is egyszerre. Ezt a Hyundai pedig most nagyon érzi, korábban az első Pony-átépítésükkel nyűgöztek le minket, most pedig az egyik első szedánjukat faragták át, egy Grandeur volt az áldozat.

A saját fejlesztőcsapatuk dolgozott ismét a különleges tanulmányautón, ami tökéletesen felismerhető maradt, mégis olyan modern jegyekkel látták el, amiktől az új Ioniq 5 retro, a Pony és a Grandeur pedig éppen hogy futurisztikus. A 80-as éveket megidézendő pixeles stílusú ledes lámpákra cserélték az eredetieket, és bár a Pony és a Grandeur formaterve is inkább késő 70-es éveknek tűnik, őrjítően jól áll nekik az átalakítás.

Ennyivel persze nem úszta meg a Grandeur, kapott új hűtőmaszkot és felniket is, kisebb tükröket építettek hozzá, és a fényezést, valamint a díszléceket is felfrissítették. Utasterében már drasztikusabb változások történtek. Csupán a színösszeállítás idézi meg az eredeti autót, de még az üléseit és teljes műszerfalát is újjá építették.

A fekete és a sötét bronz árnyalatok miatt régies a hatás, erről tehet a bársony kárpitozás is, ami szintén a korszak egyik legnépszerűbb megoldása. A műszerfalon két kijelzőből álló panel trónol, ezt vélhetően a legújabb Hyundai és Kia modellekből emelték át és van egy harmadik is a középkonzol elején. Futurisztikus, tükrös mennyezeti “csillár” került a hátsó sor fölé, elöl pedig elegáns kihúzható fiókba kerülhetnek apróbb értéktárgyak.

Ledes megvilágítást kapott az ajtópanel is, a középkonzolon pedig egy klasszikus, repülőgépekből ismerős kar a fizikai kapcsoló az automata váltóhoz. Az 1986-os eredeti bemutatójakor valószínűleg a Hyundainál sem gondolta senki, hogy az autót egyszer villanymotor fogja hajtani, arra pedig végképp nem, hogy ezt pont a gyári dizájncsapat fogja beleszerelni.