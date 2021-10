Sokszor nehéz eldönteni, hogy mit is vennénk, ha lenne pénzünk új autóra. Valószínűleg sokan válaszolnák azt, hogy inkább egy tökéletes régit, a maradékból meg tankolni, ameddig kitart. Ebben az esetben viszont legalább kétszer annyit kell fizetni ezért a régi Land Roverért, mint a legújabbért, és jó oka van rá.

Csak külsőre tűnhet úgy, hogy ez egy féltve megőrzött veterán, de nem is tévedhetnénk ennél nagyobbat. A brit Kingsley Carsnak épp az volt vele a terve, hogy ember meg ne mondja róla, mi a trükk benne. Külsőre tökéletesen passzol a veterán Land Roverek közé, hibátlan részletek, tökéletes karosszéria és eredeti alkatrészek, pedig ez az autó fél évvel ezelőtt még teljesen lecsupaszítva állt.

Az utolsó csavarig szétszedték, homokszórták a karosszériát, kijavították a hibákat és megduplázták az eredeti hegesztéseket. Merevebb és tartósabb, mint eredetileg szánták, a teljes karosszériát újra galvanizálták, majd fényezték eredeti árnyalatúra. A koncepció lényege, hogy a technika a mai szabályozásoknak is megfeleljen, ami jelenleg az ingyenes londoni közlekedésben benzineseknél Euro 4, dízeleknél Euro 6-os besorolást jelent.

Ezért a Land Roverbe modernebb motort szereltek, egy 4,0 literes szívó V8-ast 220 lóerővel, de aki szeretné, kaphat 4,6-ost is 270 lóerős teljesítménnyel. Felújították a négyfokozatú ZF váltót és a Borg Warner osztóművet is, valamint a kipufogórendszer is egyedileg épített, ez a hajtáslánc pedig most tökéletesen megfelel a szigorú brit szabályozásoknak is.

Erősebb fékeket és futómű alkatrészeket kapott, lehet elektromos rásegítésű a szervókormány, elektromosak az ablakai, kaphat parkolóradarokat is, mindent az ügyfél igényei szerint. Utasterében is történtek fejlesztések, új, modern anyagokkal burkolták, több a bőrözött felület és olyan extrákkal is felszerelték, mint az ülésfűtés, az Apple CarPlayes, Android Autós multimédiás fejegység, vagy a vezeték nélküli telefon töltő.

Bárkinek megépítik ezt a modernizált, napi szinten is könnyedén használható veterán Land Rovert. Aki megrendeli, annak 6-8 hónap építési idővel kell számolnia, ami még így is rövidebb idő, mintha most egy új autót rendelne. Az ára viszont elég magas, 125 000 fontot kérnek érte, vagyis nagyjából 54 millió forintot, ami attól is függ, mit kér még bele a megrendelő.