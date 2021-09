Szerencsére javul a helyzet, egyre több a 250-350 ezres óraállással meghirdetett autó, az állami adatbázis lekérdezésével legalább az óratekerés legeslegprimitívebb formája kibukik és persze nem minden használtautó- importőr teker órát, de az arányok kijózanítóak. Jó példa erre Adrián este, aki feleségének akart autót venni.

“Néhány hete érdekes dolog történt feleségemmel és velem. Egy kereskedésben megtaláltuk a második generációs Swiftünket 53 000 kilométerrel.

Azért is érdekes a történet, mert a feleségemnek kerestünk egy olcsóbb autót, hogy a gyerekeket legyen mivel szállítani. Több hétig keresgéltünk autót, sok kereskedésben jártunk. Eljutottunk a fővárosi autópiacra is, ahol megláttunk egy ugyanolyan zöld Suzuki Swiftet, amilyen nekem is volt. Mondtam többször is a feleségemnek, hogy neki is jó lenne tanulóautónak, friss a jogsija. Nézzük meg azt a Swiftet, kicsit nosztalgiázzunk.

Közelebb érve ismerőssé vált az autó. Első lökhárító jobb eleje sérült volt, pont úgy, mint az enyémnek, mikor elütöttem egy nyulat. Ugyanolyan felszereltségű volt, mint az enyém, ugyanolyan Blaupunkt fejegység volt benne, mint amit én vettem anno. Ekkor már ordítóan gyanús volt, hogy ez az enyém volt. Ekkor mentünk hátra, ott is voltak egyedi jelek. Ekkor hasított belénk a tudat, hogy a miénk volt ez a kocsi.

Az ablakon ragasztási hiba két helyen volt, ugyanott ezen is megtalálható volt. Ekkor jön a legizgalmasabb rész, volt egy sérülés a bal hátulján, mikor a parkolóban belém jöttek. A sérülés is megvan, és az olcsó tescós javítófesték is rajta volt, amit még én vettem és kenegettem rá. Mikor végeztem az autó vizsgálásával, felálltam, pont ekkor jött a kereskedő, hogy “segíthet-e?”, én meg jó hangosan mondtam a feleségemnek, hogy “Anya ez a miénk volt”. Ebben a pillanatban a kereskedő sietve bezárta az ajtót, és elhúzott…

Amit tudni érdemes a Swiftről, én kb. 3 évesen vettem 100 000 km körül. Én számíttattam be a kocsit majdnem 11 évesen 193.xxx km-rel. Találkoztam egyszer azzal az emberrel, aki megvette a kerekedésből, egy 50 év fölötti személy volt meg 2017 végén. Lekérdeztem az autót, a mai napig forgalomban van. Utolsó bejegyzésben 216 000 km van. Amit az autón változtattak, hogy acélfelnit raktak fel az alufelni helyett. Illetve a rendszámtáblát lecserélték. Tehát a kilométer-visszatekerés itt is megvolt. Sohasem hittem volna, hogy egyszer én is szembesülök ilyen csalással, eddig csak rémsztorikat hallottam.”

Javul a helyzet ugyan, de még mindig hemzsegnek a visszatekert órás használt autók Magyarországon. Alábbi cikkünkben nagyon ígéretes használt autókon mutatjuk be, miből ismerhetitek fel a valószínűleg meghamisított óraállást.