Képzeletünk széles skálán képes vágyak tárgyait lelki szemeink elé varázsolni, mégis vannak olyan dolgok, amiket nem láthatunk jönni. Ilyen a Z8 kupé is, mert már az is kész csoda lenne, ha egy gyári kabriót birtokolhatnánk, nemhogy egy olyat, ami nem is létezett belőle. Mindenki őrizze meg a nyugalmát, nem egy Z8-at faragtak át ehhez az autóhoz, épp ettől tűnik nagyon kereknek a történet.

Megalkotni azt, amit a fantáziánk elképzel, nagyon nehéz vállalkozás. A Smit Vehicle Engineering viszont vállalkozott arra, amit egy ügyfelük vázolt nekik: kellett neki egy Z8 kupé. Kinek ne kellene, ugye? Erre a műhely kihozta az ötletből a lehető legtöbbet, sőt, talán még túl sokat is, mert amit látunk, az váratlanul tökéletes.

BMW embléma sajnos nem szerepelhet rajta, annak ellenére sem, hogy úgy néz ki és a teljes technikája is az. Senkinek nem lenne szíve szétvágni egy Z8-at ezért a mutatványért, egy Z4-et viszont bármikor. Erre épült meg az Oletha Coupé egy teljes lecsupaszítás után.

Teljesen egyedi karosszériát terveztek hozzá a Z8-at mintául véve. Amit lehetett, átmentettek a kabrióról, már a formát illetőleg. Nagyon hasonlít az eleje, egészen jól sikerült az oldalát leutánozni, megvannak az oldalsó levegőkilépők és a vékony széles vesék is elöl, de még a lámpái is nagyon hasonlítanak.

Leginkább a hátsó részt sikerült pontosan lemásolni – vélhetően épp ez volt a cél -, még a hosszúra nyújtott kupé tetővel is tökéletesen kiadja a forma. A teljes karosszéria karbonszálas műanyagból készült, vagyis az Oletha nagyon könnyű lett, és persze drága. Azt nem árulták el, mennyit fizetett érte a megrendelő, és talán elképzelni sem tudjuk ezt az összeget.

Bár a padlólemez egy Z4-é, motorja egy M3-asé, méghozzá a 4,4 literes V8-as szívó, hengerenkénti pillangószeleppel. Az S65B44 teljesítménye gyárilag elérte a 450 lóerőt is, azt persze szintén nem árulták el, mennyire sikerült felhúzni az Olethában. A könnyű karosszériával már ennyi is bődületesen sok lenne, hát még ha ennél is erősebb.