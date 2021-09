Gyerekként az ember nem agyal a trükkökön, élvezi az előadást. Így voltunk a Knight Rider sorozattal, ahol K.I.T.T. beszélt, ugratott, poénkodott, és magától közlekedett. Senkit sem érdekelt, hogyan oldották meg annak idején a tévések.

Felnőve viszont a régi sorozatok kulisszatitkai egyre érdekesebbek. Felmerül a kérdés: amikor nem David Hasselhoff forgatta a kétszarvú volánt, akkor ki irányított? Akkoriban még messze nem állt ott a számítógépes grafika, hogy az autót utólag digitálisan pótolják, vagy így radírozzák ki a sofőrt.

Felmerülhet még a távoli rádiós irányítás, de ezt megvalósítani is veszélyes és bonyolult lett volna.

A válasz a lehető legegyszerűbb: kaszkadőr ült az autóban!

Ez jól látszik a sorozat újabban, HD minőségben élvezhető részeiben. Ami annak idején a kis katódsugárcsöves tévéken rejtve maradt, az immár jól látható. Egy ember ült a kocsiban, ülésnek öltözve.

Watching Knight Rider growing up, I assumed the driverless KITT scenes were some high-tech 1980s remote control.

Thanks to HD releases, we now know it was just a dude wearing a Trans Am seat cover pic.twitter.com/JSl1utiMSU

— 𝘽𝙧𝙮𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙛𝙞𝙪𝙢𝙚 (@BryanPassifiume) December 6, 2020