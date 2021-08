Ha a japán autók szerelmese vagy, akkor a Hakosuka valószínűleg már nálad is alaposan fel van vésve a bakancslistára. Meghatározó és végtelenül vonzó veterán, amiért még Amerikában is rajonganak, nem mellesleg tisztelik is, ez a példány legalábbis nagyon jó kezekbe került 2018-ban.

Ekkor érkezett meg Amerikába és került fel a Bring a Trailer online árverési oldalra. Most újra felkerült és alig lehet ráismerni, pár év alatt alaposan átépítették és felújították, első ránézésre pedig csak utóbbi látszik, aminek nagyon tudunk örülni. Mert minden részlet, ami azóta rákerült, tökéletesen illik hozzá, a korszakhoz, a stílushoz, miközben a motorterében évtizedekkel későbbi szív dobog már.

L20B motorral készült el ez a C10-es Skyline 1971-ben, ami akkor sem a csúcsmotor volt. A soros hathengeres OHC motorra három dupla Solex karburátort szereltek, de így is nagyjából 110 lóerő volt a teljesítménye. Ezt a motort vették ki belőle és tettek a helyére egy, a 90-es évekből származó dupla vezérműtengelyes, elektronikus befecskendezésű 2,5 literes RB25DE szívómotort, amit a helyzethez igazodva kicsit átalakítottak.

Közös szívósor helyett hengerenkénti szívótorkokat kapott, mint a régi karburátoros motor, ennek a teljesítménye viszont több mint a duplája. Az RB25DE 180-200 lóerő között teljesített gyárilag, ezekkel az átalakításokkal az autó karakteréhez igazították, így most 164 lóerőt teljesít. Ötfokozatú kézi váltót kapott egy SR20 motoros 200SX-ből, 240Z-ből érkezett hozzá hűtőradiátor, a hátsó féltengelyeket pedig egy 280ZX-től kapta.

Fejlesztették a fékrendszerét is, a Willwood modern féknyergeit kapta nagyobb féktárcsákkal a hátsó tengelyre is. Minden külső kiegészítőt beszereztek hozzá, ami anno a GT-R típuson szerepelt, így külsőre most tökéletesen hozza a csúcsmodell hangulatát. Fényezését 1990-es években kapta, de szintén korhű árnyalat, új felnijeit pedig BF Goodrich gumikba csomagolták.

Utasterét felújították, de a tökéletesen eredeti állapot volt a cél, így maradtak a klasszikus fix támlás sportülések és az eredeti sportkormány is, de hifirendszert modernebbre cserélték, a csomagtartót pedig karbonszálas lemezekkel borították be. A szőnyegeket felszedték, de csak azért, hogy modern hangszigetelő réteget tehessenek alájuk, így nemcsak erősebb, biztonságosabb, de ez a Skyline még kényelmesebb is, mint hasonló társai.