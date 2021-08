A felvételt Budapesten rögzítette egy autós, aki hosszú kilométereken keresztül követte a Suzuki Swiftet és részeg utasait.

“Ez az egyed erősen ittasan vezetett, többször majdnem telibe talált hátulról, így elengedtem. Üvegeket dobáltak, többször hányt ki az ablakon, úttartási problémák, piroson áthajtás. Remélem, magadra ismersz te gyökér. Bárkit megölhettél volna, bár végig nem követtelek, remélem, nem tettél kárt másban” – írta a videó készítője.

Talán célravezetőbb lett volna, ha a videót készítő autós nem csupán feltölti a felvételt, hanem közben a rendőrségnek is jelenti az esetet és a rendszámot. Mi most megtettük, ez nem kérdés, hogy autós portálként kötelességünk. Ilyen állapotban volán mögé ülni durva felelőtlenség. Többször látni a felvételen, hogy a sofőr még menet közben is iszik.

Emberünk többször áttér a szembejövő sávba, lesodródik az útról, átlépi a záróvonalat, kidob egy üveget az ablakon és egy piros lámpán is átmegy. Amint választ kapunk a rendőrségtől, azonnal frissítjük a cikket.