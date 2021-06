Kérdés nélkül ért egyet abban az autós világ, hogy a Lamborghini Miura az egyik, ha nem a legértékesebb darabja a történelemnek. Mind eszmei, mind anyagi értelemben, hiszen nagyjából tőle számíthatjuk a szupersportautók létezését, emellett pedig több mint 1 millió dollárt is képesek fizetni egy-egy jó állapotú darabért. Mégsem az lesz a legértékesebb.

Az 1966-ban bemutatott Miurával Feruccio Lamborghini egy olyan kategóriát indított el, ami a mai napig a csúcskategóriát jelenti a sportautók között. V12-es motorját középen keresztbe építették be, karosszériáját könnyítették, ahol csak lehetett és a formatervért Marcello Gandini felelt, az egyik legszebb autó, ami a kezei közül kikerült.

Minden Miurának van azonban egy Szent Grálja, méghozzá ez az autó itt. A Curatednek sikerült megszereznie, de szigorúan csak kiállítási és megőrzési célból, az autó egyelőre nem eladó. A 4952-es alvázszámú Miura még csak nem is tökéletes állapotú, és pontosan ezért a legértékesebb mind közül.

Alig 10 000 kilométert futott és soha nem újították fel. ez azt jelenti, hogy a mechanikus elemek karbantartásán kívül nem nyúltak a karosszériához, az utastérhez, vagy a magnézium felnikhez, de még a belsővel szerelt eredeti gumiabroncsokat sem szerelték le róla.

Tele van apró karcolással, kisebb horpadással és ez a halvány patina az, amitől kicsit könnybe lábad az atóőrült szeme. Az eredeti szélvédő sarkában még ott feszít a gyári garanciát hirdető matrica, hibátlan az eredeti gumi szigetelés és króm csík, valamint a lámpák körüli fekete kiemelés hibás körvonala is csak igazolja az eredetiségét. Azt ugyanis kézzel maszkolták minden Miurán festés előtt, így egyiken sem volt tökéletes.

Csodás dolgokat rejt az autó csomagtartója is. Korábbi tulajdonosa 2001-ben összeszedett minden létező dokumentumot, ami az autó eredetiségét igazolni tudja. Emellett apróságokkal is kedveskedett a következő tulajnak, például a létező összes makett készletet beszerezte hozzá, amiből Miura SV-t lehet építeni, és ezek is járnak az autóhoz.