Ki mondta, hogy fűkaszálásról készített videó nem lehet érdekes: a Magyar Közút hőkamerás felvételein látható, hogy az elválasztósávban lévő növényzetnél 32 fok körüli a hőmérséklet, míg az autópálya lehajtóján, ahol kisebb a forgalom és az autók menetszele is kevésbé „hűti” a burkolatot, már közel 49 fokot mértek.

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a következő napokban is fokozott óvatossággal vezessenek. A hőség orvosmeteorológiai szempontból is megviseli a járművezetőket, emiatt érezhetően sok a közúti baleset is.