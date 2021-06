Jelenleg a Skyline név egészen más kategóriájú modellen szerepel a Nissan kínálatában és az utód már más néven szerepel. Vagyis a GT-R ma már nem viseli a jól csengő nevet és ezzel 2007-ben valami elveszett. A jelenlegi R35-ös modell ugyanis azóta van piacon, mégis sokak szemében nem az új, erősebb, precízebb, gyorsabb GT-R a legvágyottabb, sokkal inkább a régiek.

Egy R34-ért sokan a fél karukat odaadnák, pláne egy GT-R-ért és ha az még a vágyott színben is érkezik meg japánból, az leginkább felbecsülhetetlen eszmei értékű. Van persze ára is, ma egy megőrzött R34-ért több tízmilliót is megadnak sokan, ezért a példányért viszont akár 100 millió fölötti összeget is fizethetnek.

A brit japán importautó specialista Torque GT vállalkozás szerint most nagyon pörög a japán belpiacos autók iránti kereslet. A Skyline-okért alapvetően is rengeteget képesek fizetni a megrendelők, ennek a példánynak viszont még ők is nagyon magas árat jósolnak, amiért csak részben felelős a tökéletes állapota.

Midnight Purple – Ha van valami, ami egy R34 GT-R-nél is kívánatosabb, akkor az egy Midnight Purple fényezésű R34 GT-R. Ez a II-es árnyalat, amiből összesen 282 darab készült, ennél jóval értékesebb és ritkább a Z-Tune Midnight Purple III, de a realitások talaján maradva, ebből a sorozatból is kicsi az esély, hogy szembe jön egy. A különleges és eredeti gyöngyház lila fényezés srófolhatja fel igazán az árát ennek az autónak.

Akárcsak elődei, az R34-es Skyline sem szerepelt az amerikai, vagy az európai piacon, így alapvetően is egzotikumnak számít. Ezt az autót 2020 nyarán importálták Amerikába, ahol jelenleg egy különleges szabályozásnak köszönhetően kaphat rendszámot, de korlátozva várja, hogy betöltse a 25. évét. Addig csak évente 2500 mérföldet mehet maximum. Ezt a kiállítási és bemutatóautókra kiírt szabályzatot épp azért hozták létre, hogy a még youngtimer korú autók is legálisan kerülhessenek az Államokba.

Ez egy V-Spec modell, vagyis keményebb futóművet, ATTESA-ETS Pro összkerék-kormányzást és elektronikusan vezérelt önzáró differenciálművet kapott hátra. Motorja a legendás 2,6 literes RB26DETT duplaturbós sorhatos benzinmotor hengerenkénti pillangószeleppel és óriási potenciállal. Gyárilag 276 lóerős katalógusértéke helyett a kereskedésből kigurult autók inkább 330 lóerőre voltak képesek, amit könnyen följebb is lehetett tornászni az alap alkatrészek cseréje nélkül.

2020-nyarán teljes karbantartást kapott a motorja. Kicserélték a gyertyákat, lecserélték az olajat és a szűrőket, ellenőrizték a turbókat és a tömítéseket. Eredeti felnijeit is felújították és mivel az autóban csak 64 000 kilométer van, az állapota jelenleg gyárias. Még pár nap hátra van az aukcióból és már most is 253 000 dollárnál tart, de a szakértők szerint nem lenne csoda, ha megadnák érte a 400 000 dollárt, ami jelenleg 119 millió forintot jelentene.