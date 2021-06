Ennyire egyetlen Ford Escort sem volt ismert, mint ez az egyszerű ezüst ötajtós. Egykor az egész világ ismerte, első tulajdonosáért rajongtak, Nagy Britanniától Ausztráliáig és vissza. Mindenki ismerte az elbűvölő Diana Hercegnőt, aki hihetetlenül fiatalon lett a brit királyi család tagja. Dianát éjjel nappal paparazzók követték, mindenki fotót akart róla, épp ezért az Escortja is világhírű lett, mivel egy időben ezzel járt az eseményekre is.

Károly hercegtől kapta eljegyzési ajándékként 1981-ben. A harmadik generációs Escortot azonban nem használta túl sokáig, 1982 augusztusában lecserélte. Pontosabban több gyártó is versenyzett azért, hogy a brit királyi család tagjai az ő autójukkal járjon. Az Audi 80-as kabriónak is ez hozta meg az igaz hírnevet, 1994-ben ugyanis egy olyat kapott Lady Diana az Auditól, a világhír borítékolható volt.

Miután az Escortot személyesen használta és vezette, egyediségét is kihangsúlyozta rajta. Egy kis króm béka szobrát helyezte el a motorháztetőn, ami az eredeti fotókon is tökéletesen kivehető. A szobrot testvérétől, Lady Sarah Spencertől kapta ajándékba, hogy mindig emlékeztesse a mesére, amiben a gyönyörű fiatal lány csókja herceggé változtatta a békát.

Ennek a szobornak csak egy mása van most a motorháztetőn, de teljesen hiteles. Az autóban 80 000 kilométer van és tökéletes állapotban sikerült tartani. Fényezése eredeti, utastere is közel újszerű, megvannak a gyári dísztárcsái és bár sosem lesz egy értékes klasszikus a modell, ebben a formában és a történetével mindenképp komoly értéket képvisel.

Jelenlegi tulajdonosa nagyjából 20 évvel ezelőtt jutott hozzá és tudta, hogy egykor még sokat érhet az Escort. Annyira féltette, hogy teljesen elzárta az autót és még a barátainak sem árulta el az autó eredetét. A rendszámot leszerelte róla és alaposan elrakta és ma az eredeti, WEV 297W rendszámmal kerül kalapács alá.

Hogy miért pont most került elő? Sok köze lehet hozzá az eddig három évadot megélő A korona (The Crown) című sorozatnak, ami a Netflix egyik globálisan elérhető legnépszerűbb saját gyártású tartalma volt az utóbbi években, és amelynek utolsó, 2020-ban debütált évadában épp Dianáé volt a legnagyobb szerep és ez most újra felelevenítette Lady Diana hírnevét. Mondhatni, az időzítés tökéletes.

Az árverést bonyolító aukciós ház szakértői alaposan bevizsgálták az Escortot. Ennek eredményeként a Fordtól bekért dokumentumok igazolták, hogy Károly herceg vásárolta újonnan 1981-ben. Minden igazoló dokumentum jár az autóhoz a kiváló történettel együtt. Értékét 30-40 000 font közé becsülik, vagyis 12-16 millió forint közötti értékre számítanak.