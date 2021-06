Trabant-alkatrészekből épített elektromos rollerrel közlekedik egy férfi Budapesten, amiről felvétel is készült. Bárcsak mi lehetnénk ennyire menők, mint ez a bácsi! A fülhallgatóban tuti Steppenwolf Born To Be Wildja szól.

“Nem is tudtam, hogy gyártanak még Trabantot” – fűzte hozzá a videót feltöltő bringás.