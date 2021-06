A rövid jelenetben Domot és Lettyt láthatjuk a már jól ismert Vin Diesel-Michelle Rodriguez párosításban, akik épp nagyon menekülnek és robbanás, és helikopterek, és ugratás és minden is van.

Mielőtt a rányomsz a lejátszásra ürítsd ki az elméd, tégy úgy mint Neo: “Nincs kanál”.

A Halálos iramban 9. része 2021 júniusában érkezik a mozikba. Két, a hollywoodi ügyekben jártas magazin, a Deadline és a Variety is arról számolt be korábban, hogy hamarosan befejeződik a Halálos iramban-széria. Az egybehangzó információk szerint 11 részt érhet meg. A források azt is tudni vélik, hogy az utolsó két részt az a Justin Lin rendezheti, aki a hamarosan a mozikban debütáló kilencedik epizód munkálatait is dirigálta, de több korábbi Halálos iramban-film is az ő nevéhez köthető.