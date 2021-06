Svájcról sem az autógyártás ugrik be, pedig a Monteverdi ott készült

Kulináris élvezeteiről szokás leginkább emlegetni Svájcot, persze a Genfi Autószalon miatt az autózásnak is fontos. Meg még ott a Monteverdi is, amiről talán kevesen tudják, hogy az is eredeti svájci.