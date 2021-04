Nemrég egy Twitter-felhasználó arról számolt be, hogy talált egy új rejtett funkciót a Teslában, úgynevezett easter egget. Rájött, hogy egy alternatív hangutasítással is ki lehet nyitni az autó töltőnyílásának fedelét, ez pedig nem más, mint az “Open Butthole”, magyar fordításban “nyisd ki a s*gglyukat“.

Naná, hogy bizonyíték gyanánt videó is készült a dologról:

De nem ez az egyetlen trágár hangutasítás, amelyet adhatunk a Teslának. A “my balls are cold”, azaz “lefagynak a golyóim” mondatra az autó azonnal bekapcsolja az ülésfűtést, hogy komfortosabban érezzük magunkat deréktól lefelé.

Azt, hogy Elon Musk mennyire kedveli az ilyesfajta poénokat, mi sem bizonyítja jobban, mint az egyik 2020-as szoftverfrissítés, amely a Teslákhoz érkezett. A frissítés része néhány vizuális csinosítás mellett a boombox mód is, mellyel az autó által kiadott különböző hangokat lehet megkeverni és teljesen megváltoztatni. Ilyen hang például a duda is, mely az újabb Tesláknál már egy külső hangszóró segítségével szólal meg. A frissítésnek köszönhetően a tulajdonosok azonban olyan opciók közül választhatnak, mint például egy kecske mekegése, egy mexikói dallam és továbbra is elérhető a szellentés hangja.

Azt tudtad, hogy a Teslákban található levegőtisztító-rendszert “Bioweapon Defense Mode”-nak (biofegyverek elleni védelem) nevezik? A vállalat állítása szerint ugyanis az ő rendszerük háromszázszor több baktériumot, ötszázszor több allergént, hétszázszor több szmogot és nyolcszázszor több vírust képes megszűrni, mint a hagyományos autók pollenszűrője.