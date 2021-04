Néhány autónál borítékolható, hogy később is komoly értéke lehet. Ennek az egyik legegyszerűbb módja, ha extra keveset gyártanak belőle, de a BMW Z8-nál nem ez az egyetlen súlyosbító körülmény. Egy Z8-ért ma képesek 40 millió forintot adni tehetős vásárlók még úgy is, ha nem féltve őrzött alig futott autóról van szó. Ezért az Alpina Z8-ért éppen ennyit kínálnak jelenleg és egy másik Z8-ért is folyik a harc, jelenleg az is hasonló áron áll. De miért ennyire kapósak?

Általában ebben a korban, pláne egy BMW értékének mélypontját éri el, de úgy tűnik, erről nem szóltak a Z8-nak. Henrik Fisker zseniálisan szép formatervét viselő roadsterére hatalmas a kereslet a használtpiacon. Az egyedi forma, melyet az 507-es ihletett önmagában is mestermű az aprólékos részleteket és a formát illetően, szinte minden pontján egyedi és később sosem használt vonalakat alkalmaztak.

Formaterve mellett a Z8 egyediségét a technika is kiemeli. Teljesen egyedi padlólemezt fejlesztettek hozzá, mechanikai alkatrészei sem egyeznek egyéb BMW modellekkel, ahogy a belső tér elemei és megoldásai sem. Olyan volt a Z8 bemutatásakor, mint egy tanulmányautó, mégis kis sorozatban gyártásba engedték, ami a márka egyik legegzotikusabb és legvágyottabb modelljét eredményezte.

Az Alpina is kezelésbe vette a modellt, 555 darabot készítettek belőle és a recept egészen máshogyan alakult, mint azt tőlük megszoktuk. A Z8 eredetileg az S62-es 4,9 literes V8-as motort kapta, az Alpina azonban a saját tuningján átesett, gyengébb M62-t szerelte a helyére. Alacsonyabb fordulaton érkező magasabb nyomatéka miatt egészen más karakter a gyári Z8-nál, de csúcsteljesítménye kevesebb, 375 lóerő. Az amerikai piac számára ez csábítóbb ajánlat volt, az Alpinában automata váltót csatoltak a V8-as mögé, míg a BMW csak kézi váltóval adta a Z8-at.

Egy krúzolós, hosszú távokra való kétüléses gran turismót faragott belőle az Alpina. Még a futómű hangolásán is lágyítottak, de mellé 20 colos egyedi felni szettet szereltek az Z8-ra. Átalakították a műszerfalat is, a műszerek kék számlapokat kaptak, a kormány mögé pedig beszereltek egy kisebb ledes panelt, amin az automata váltó állása látható. Az Alpina Z8-ak nagy része, 444 darab Amerikában talált gazdára, hat darab Kanadában, a maradék pedig a világ többi országában, főként Európában.

Ennek az alig 100 darab nem amerikai példánynak az egyike eladó most. 2003-ban Németországban helyezték forgalomba először és azóta 77 283 kilométert mentek vele, vagyis nem igazán féltették az elhasználástól. Tökéletes kondícióban tartották és vigyáztak rá, csak a bal első sárvédőt fényezték rajta néhány apróbb karc miatt. Minden egyéb ponton tökéletesnek mondható ez a Z8, valamint kimondottan ritkának is.

Önmagában is nagy szó, hogy egy Alpina Európában eladó. Az automata váltóhoz faragott, gombokkal ellátott csodaszép kormány is egyedi megoldás, ezt pedig tökéletes állapotú fekete Nappa bőrülésben ülve markolhatja a sofőr. Utoljára 76 000 kilométernél cseréltek benne olajat, szűrőket és egyéb kopó alkatrészeket összesen 5000 euró értékben, de ahogy a fotókon is látszik, egy makulátlan, szinte újszerű autót fog kapni az új tulajdonos napokon belül.