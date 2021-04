Már csak azért is ajánlott néha minden rendes benzinvérűnek átpörgetni a használtautós oldalakat és főleg az aukciós oldalakat, mert a reggeli kávé mellé talán nincs is jobb kísérő, hogy jó kedvvel indítsuk a napot. Persze, lehet jobb is, de ha éppen fényezett idomokról van szó, egy-két ilyen fotó elfogyasztása, mint ami például erről a Subaru Impreza 22B STi-ről készült, biztosan megalapozza majd a napunkat.

Álomszerű, de ez az autó valódi, létezik, és teljesen gyári állapotú, hibátlan, ami közel egyenlő a lehetetlennel. A Subaru mindössze 400 darabot készített a 22B STi-ből a japán piacra, ez itt épp a 156-os számú darab. Az összes elkészült autó World Rally Blue árnyalatú fényezéssel gurult ki a sportműhelyből, és ez a példány már nem a japán aszfaltot koptatja. Eddig ugyanis használták, ritkaságát tekintve nem is keveset, 40 000 kilométer csúszott bele és tekintve a hajtásban rejlő potenciált és az autó képességeit, szinte hihetetlen, hogy minden egyes elemén tökéletesen gyári a fényezés.

Tavaly importálták Kaliforniába, most Palm Springsben kínálják eladásra. Az autó 1998-as, így a sztenderd amerikai törvények szerint nem is lehetne az Államokban, ugyanakkor van egy speciális kategória, amit a kiállításra és bemutatókra alkalmas különleges, ritka, vagy autóipari történelem szempontjából is értékes autók számára hoztak létre. Ez a 22B STi tehát van annyira különleges még az importautókkal szemben kimondottan szigorú amerikai jogalkotók számára is, hogy gazdája mégis importálhatta. Hát még nekünk, autóbuziknak mekkora érték egy ilyen!

Ralitörténelmi mérföldkő a Subaru számára, a harmadik konstruktőri világbajnoki cím megszerzésének ünneplésére készült a 22B STi, valamint a márka fennállásának 40. évfordulójára. Aranyszínű BBS felnijei mögött piros STI feliratos féknyergeket hord, hátsó légterelőjének dőlésszöge manuálisan állítható és megvannak az eredeti ködlámpái is, amiket az STi feliratos takaróelemek helyére lehet beszerelni. Utastere kék-fekete kéttónusú szövet és Alcantara, az STi hímzéses Recaro sportülések pedig tökéletes állapotban vannak. A bőrhuzatú sportkormány mögött fehér hátlapú műszeregységen figyelheti a sofőr, hogy a fordulatszám mikor kóstol bele a 7900-as percenkénti maximumba.

Motorja 2,2 literes négyhengeres bokszer, az EJ22G ereje pedig a gentleman’s agreement értelmében 280 lóerő 6000-es fordulatszámnál, legalábbis a katalógus szerint. Ötfokozatú kézi váltón és egy elektronikusan vezérelt, az utastérből állítható zárásidejű központi differenciálművön keresztül jut el mind a négy kerékhez. Teljes karbantartáson esett át, kipufogórendszerét is lecserélték. Az aukcióból még 11 nap van hátra, de a legmagasabb ajánlat már most 48 millió forintnak megfelelő dollár.