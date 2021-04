YouTube-csatornák tucatjai töltenek fel folyamatosan videókat arról, hogy a németországi, sebességkorlátozás nélküli autópálya-szakaszokon nyúzzák az épp náluk lévő autót, végsebességig gyorsítva azt. Ilyen a holland AutoTopNL is, akik tevékenységükkel eddig 2,62 millió feliratkozót gyűjtöttek már.

A hollandok nemrégiben egy Audi RS6 Avanttal gurultak fel az Autobahnra. A C7-es generációba tartozó kombiban egy ikerturbós, 4 literes V8-as dolgozik. A rendszer teljesítménye eredetileg 552 lóerő, melyhez 700 Nm nyomaték társul, de a tuningolt verda teljesítményét sikerült 690 lóerőre feltornázni, és a nyomaték is szédületes, 940 Nm. Az autóból kikerült a gyári sebességkorlátozás, és a V8 hangja is harapósabb lett az Akrapovič kipufogónak köszönhetően.

Miután sikerült üres, egyenes szakaszt találnia, nem is okozott gondot a sofőrnek, hogy 320 km/óra fölé gyorsítsa az Audit. A rövid videó legérdekesebb pillanata is ekkor látható: az egyik pillanatról a másikra a kilométeróra nullázza magát, a mutató visszaugrik alapállásba, majd amilyen gyorsan történik mindez, ugyanolyan hamar vissza is áll minden a helyére. Emberünket látszólag nem zökkentette ki az apró hiba, mindenesetre nem hat nyugtatólag háromszáz feletti tempónál semmi ilyesmi.