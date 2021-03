Ha már valakiben megszületik a gondolat, hogy kellene valami nagyon menő dolgot csinálni egy ZiL 130-as teherautóval, akkor mostantól ez a szint, ennél rosszabbat nem érdemes készíteni.

A grúz műhely Custom ZIL 130 Pick Up névre keresztelte a porba ültetett orosz technikát, amelynek a fülkéjébe egy Lincoln Navigator komplett utasterét építették be. Ez mondjuk elég bizarr, de valahol érthető, hogy nem illett volna a ZiL spártai belseje az új külsőhöz.

A motortérbe az amerikai hot rod vonalat képviselve természetesen V8-as erőforrás került, amely egy 4,4 literes Mercedes blokk, automata váltóval párosítva.

Nézz be az utastérbe:

ZiL-130

A ZiL–130 a Szovjetunióban és Oroszországban a Lihacsov Autógyárban 1962–1994 között gyártott tehergépkocsi. 1992-től a ZiL-hez tartozó Uráli Autómotorgyár (UAMZ) is gyártotta. Az UAMZ nevét 2002-ben Uráli Gépkocsik és Motorok (AMUR) névre változtatták, ezt követően a tehergépkocsit AMUR–53131 típusjelzéssel gyártják. 1994-ig a ZiL-nél 3 380 000 darabot állítottak elő belőle.

A ZiL–164 utódaként fejlesztették ki. Prototípusa 1958-ban, majd az első öt kísérleti darab 1962-ben készült el. Az első kísérleti példányok még a ZiL–164A tehergépkocsik kerekeit kapták. Ugyancsak a ZiL–164-től származtak a kerek külső visszapillantó tükrök, valamint több berendezés (pl. elektromos berendezések). Az első példányok hűtőmaszkja teljesen eltért a későbbi tömeggyártású változatétól.

Az első olyan szovjet tehergépkocsi volt, amely az addig kizárólagosan katonai olajzöld (khaki) színűre festett elődeitől eltérően polgári, világoskék–fehér fényezéssel is készült. Ezt a jellegzetes színösszeállítást a ZiL a polgári célú gépjárműveinél a későbbiekben is megtartotta. 1966-ban és 1977-ben jelentős modernizáláson esett át a típus. Az 1980-as évek elején fejlesztették ki gázüzemű változatát, a ZiL–138-ast. A jármű propán-bután gázzal üzemelt, de tartalék hajtási módként benzinüzemre is alkalmas volt. Az alapváltozatú ZiL–130 mellett a ZiL–130V1 és a Zil–30D2-t is gyártották gázüzemű kivitelben, ezek a ZiL–138V1 és a ZiL–138D2 típusjelzést kapták.

A járműveket V8 hengerelrendezésű, 5969 cm³ hengerűrtartalmú, 110,2 kW (150 LE) teljesítményű benzinmotorral szerelték fel, mellyel műúton 90 km/h-s maximális sebességet érhet el.