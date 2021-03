Eddig is csak tudtuk, de nem sejtettük, milyen erő lakozik egy Tesla-motorban. Merész átalakításra vállalkozott azonban a Land Roverekre szakosodott E.C.D. Automotive Design, mely Elon Muskék villanymotorját szerelte be egy klasszikus Range Roverbe.

Segítségére volt a projektben a brit Electric Classic Cars csapata is, a munkálatok így is 2200 órát vettek igénybe összesen. Tom Humble, az E.C.D. alapítója szerint a későbbiekben Defenderekbe és más Land Roverekbe is Tesla-hajtást ültetnek majd.

Az átalakításnak köszönhetően már 5,2 másodperc alatt éri el a majdnem 100 kilométer/órás tempót, ráadásul ennek során az autó eredeti állapotának megőrzésére is törekedtek. Ez alól egyedül a barna bőrkárpit és a sötét faberakás korszerűsítése képezett kivételt.

A Rover V8-asát tehát egy 450 lóerős hajtáslánc váltotta, 100 kW/órás akkumulátora pedig nagyjából 355 kilométer megtételére biztosít lehetőséget. Ezáltal az alpesi fehérben tündöklő Range Rover annyira csendes lett, hogy szinte oson az utcán.

Ez egyesek szemszögéből nézve biztosan hátrány, ahogyan az is, hogy az akkumulátorpakk jelentős teret vett el az amúgy tágas csomagtérből. Sajnálatos módon az nem derült ki, mekkora összeget emésztett fel a terepjáró elektromos hajtásúra történő átalakítása.