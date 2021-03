Az autózásnak mindenképp van karbonlábnyoma, még teljesen elektromos autóval is, ám számos trükkel csökkenthetjük szén-dioxid-kibocsátásunkat. Nézzünk is gyorsan néhány példát.

Figyelj a gázadásra és a fékezésre

A környezetbarát vezetés az autó óvatosabb, figyelmesebb kezeléséről, vezetéséről is szól. Ha hirtelen fékezés helyett időben elvesszük a gázt, motorfékezéssel lassítunk, csökkentjük az üzemanyag-fogyasztást – ha pedig elektromos autót vezetünk, még vissza is táplálunk ilyenkor az akkumulátorba. Szintén takarékosan bánunk az energiával, ha a megfelelő sebesség eléréséhez egyenletesen nyomjuk a gázpedált a hirtelen gyorsítás helyett. Ez különösen fontos, az elinduláskor, például a közlekedési lámpáknál vagy a kereszteződésekben, mert ezzel nemcsak az autó által kibocsátott szén-dioxid mennyiségét csökkenthetjük, hanem üzemanyagot is spórolhatunk.

Sokan azonban nem tudják, hogy akár padlógázt használva is fogyaszthat kevesebbet az autónk. A titok itt az, hogy ne pörgessük magas fordulaton. A pedált a szőnyegbe nyomva a fojtószelep teljesen kinyit, ami csökkenti a szívási veszteségeket, tehát a benzinigényt. A fordulatszám viszont megdobná a fogyasztást, ezért 1500-2000 körül váltsunk és 40-45-nél már jöhet az ötödik. Az biztos, hogy nem igazán harmonikus a teljes gázra meglóduló, majd a váltáskor pillanatok múlva megtorpanó autó, de ha az a cél, hogy kevesebb üzemanyagot égessünk el, akkor hatékony módszer.

Megfelelő abroncs

Más gyártási folyamatokhoz hasonlóan az abroncsok előállítása is termel szén-dioxidot, így célszerű olyan abroncsot választani, amely a lehető leghosszabb ideig használható.

Bár az abroncsok élettartama kulcsfontosságú tényező az ökolábnyom csökkentésében, az abroncs gördülési ellenállása is jelentős szempont. Méretesebb járművek esetén még fontos a gördülési ellenállás mértéke, azonban személyautóknál is ugyanúgy érdemes figyelembe venni ezt a tényezőt.

Fontos a nyomás

Az alacsony nyomás a gumikban nagy hatással lehet az autó károsanyag-kibocsátására, ezért is érdemes rendszeresen ellenőrizni. A szükségesnél alacsonyabb nyomású abroncs használata nehezítheti a vezetést, miközben növeli az üzemanyag-fogyasztást és a kipufogógáz mennyiségét.

Aki rest beállítani a gumik helyes légnyomásértékét, drágábban autózik. 0,3 barral alulfújt gumikkal hat százalékkal, 1,0 baros nyomáshiány esetén 30 százalékkal magasabb a gördülési ellenállás, amit a gumi deformációja okoz az úton. A többletfogyasztás 3-5 százalék. A helyes légnyomásérték általában a tanknyílás fedelén vagy a vezetőoldali ajtófalcok matricáin megtalálható, az autó terhelésétől függ és hideg gumiabroncsokra vonatkozik. A gumik pár km alatt bemelegszenek, akinek pl. 3 km-re van az otthonától a benzinkút, a gyárinál 0,3 barral magasabb értéket állítson be.

Ne rakodd túl az autód

Minél nehezebb az autó, annál több energia szükséges a mozgatásához. A kedvezőbb és kisebb kibocsátás érdekében ne vigyünk magunkkal felesleges cuccokat. A tetőcsomagtartók például nagyobb légellenállást okozhatnak, amely jelentősen növelheti a szén-dioxid-kibocsátást. Szóval amennyiben nem használjuk a tetőcsomagtartót, érdemes leszerelni a tetőről.

Az ADAC adatai szerint plusz egy mázsányi súly, legyen az egy munkatársunk, akit be kell vinni a városba, vagy félkész beton a lépcsőhöz, 100 kilométeren és városi forgalomban akár 0,3 liter üzemanyagba kerülhet, autópályán talán csak egy deciliterbe. Legyetek megértőek, ez egy körülbelüli érték, mert az ezres Aygo és az Audi Q8 3,0 TDI fogyasztása nem ugyanannyival ugrik meg 100 kg tehertől, ahogy az Endeavour űrsiklóé vagy a Széchenyi jégtörőé sem. De a többletsúlynak mindig ára van, a tárgyak tehetetlensége érvényesül. Minél többször kell a nagyobb tömeget nagyobb sebességre felgyorsítani, annál nagyobb lesz a többletfogyasztás.

Tempomat

Hosszabb utakon, főleg autópályán, érdemes használni a tempomatot, és nem csak azért, mert kényelmes. Az üzemanyag-fogyasztás szempontjából az állandó sebesség sokkal hatékonyabb, mint a gyakran változtatott tempó.

Egy S-Merciben ismerte meg a világ, de manapság akár egy átlagos kisautóban is megtalálható az autóipari elektronikai rendszerek egyik leghasznosabbika: az ACC (Adaptive Cruise Control), amit magyarul követőradaros tempomatként szoktunk emlegetni.

Ablakot fel!

Habár tavasszal, és nyáron a lemenő nap fényében, elég kellemes letekert ablakkal suhanni a vidéki utakon, nagyobb sebességnél azonban ez jelentős hatással van az autó fogyasztására. A nyitott ablak hatására nő a légellenállás, ettől pedig magasabb lesz a fogyasztás, így pedig a szén-dioxid-kibocsátás is.

De a klímaberendezés sem grátisz temperálja és párátlanítja az utastéri levegőt. Jelentkezik a szabályozás és a levegőbefúvás áramigénye, továbbá akár elektromos a klímakompresszor, akár mechanikus hajtású, forgatása terheli a motort.

Rendszeres szerviz

Értékes megtakarítási potenciál rejlik a motorolajban is. Viszkozitástól függően főleg városi forgalomban, sok újraindítással hozhat sokat egy fejlett motorolaj a konyhára, a 0W20 és a 0W16 után jöhetnek a 0W8-as motorolajak. Kis ellenállású motorolajakkal városban 4-6 százalék a megtakarítási lehetőség, vegyes forgalomban 2-4 százalékra teszik a német autóklub szakemberei, de még autópályázóknak is adódik két százalék. A túlhasznált olaj minden motor halála, ráadásul a dízeleknél az olajban lévő korom a kenőanyag sűrűségét növelve rontja a motor hatásfokát.

Aki nem cseréli időben a gyújtógyertyákat, az többnyire a gyújtótrafót is hazavágja és a katalizátort is tönkreteheti, mert a szikra nélkül a hengerekben el nem égő üzemanyag a kipufogógáz-átalakítóban landol és ott éghet el.

Igen, tudjuk, és jogosan gondolod azt, hogy egy fecske nem csinál nyarat, ha egyedül én vezetek így, attól senkinek nem lesz jobb. De ne feledd, a fecske társas lény, sőt hatalmas csapatokba verődve élnek. Vegyünk példát a fecskékről…