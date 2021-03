A XXI. század a virtuális valóság százada, amit mindennél jobban érzékeltet, hogy már léteznek virtuális sportok is. Az eSport nem azonos a videojátékkal, ahogy a profi labdarúgásnak sincs sok köze ahhoz, amikor a srácok a grundon passzolgatják a bőrt. Kőkemény versenysporttá fejlődött, amelyből akár többmillió dolláros világbajnokságokat rendeznek. Televíziós közvetítések még nincsenek, de az érdeklődők milliószámra követik nyomon különböző online csatornákon keresztül kedvenc e-sportolóik meccseit, futamait vagy amit épp játszanak – pardon, sportolnak. Ezen csatornák legnagyobbika és legismertebbike a Twitch: egy mintegy négymillió felhasználóval rendelkező live streaming oldal, ahol élő gameplay videóik ezreit nézhetjük meg, vagy éppen elkészíthetjük és sugározhatjuk a magunkét.

Ezt az online közösséget kérte fel a Lexus, hogy tegyék bele a tudásukat és elvárásaikat egy különleges projekt: a gamer-autó megvalósításába.

A projektben több mint félmillió Twitch-felhasználó döntött a leendő autó kidolgozásáról és felszereltségéről. A külső dekortól kezdve a fedélzeti kontroller kialakításán át a felhasználók kedvenc italáig mindenre rákérdeztek, így a Gamers’ IS annyira közel áll a gamerek álmaiban létező, tökéletes játék-környezethez, amennyire ez lehetséges.

Az alapot adó Lexus IS 350 F Sport karosszériáját speciális fóliával vonták be, a belső tér kékes-lila fényben úszik, a tetőkárpiton pedig programozható RGB fénypanelek villognak, mintha Tokió fényreklámjai alatt haladnánk el. A hátsó szélvédőre animált grafikát vetít egy projektor, ha pedig elkezdenénk végre játszani, elég egy gombnyomás, és a Smart Tint ablakfólia elhomályosítja az üvegeket. Mindez persze csak hab a tortán, azaz azon az egyedi házba süllyesztett gamer-PC-t, amely nem csak programozható RGB világítást kapott, hanem lézershow-t és ködfejlesztő gépet is. Még jó, hogy a csomagtartóban van, így nem fulladunk meg játék közben.

A Gamer’s IS-t nem vezetni jó: a beépített rezgőmotoroknak köszönhetően pontos haptikus visszajelzést adó jobb első ülésben az igazi helyet foglalni. A szélvédőt kitakaró monitor egy minden irányban állítható, ívelt felületű, nagyfelbontású egység, a billentyűzetet és az egeret egy kihúzható panelen rögzítették, a kontroller pedig egy teljességgel egyedi, 3D nyomtatóval létrehozott darab, amelynek neon felhangokkal megbolondított űrszürke-metál és sötét türkiz színvilágát szintén a Twitch-felhasználók választották ki.

Pohártartóból nem kettő, hanem hat került a kocsiba, hiszen a hidratálás az eSportban is fontos.