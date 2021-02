Olvass tovább

Az akkumulátor a Forma-1-ben is használt technológia, a hagyományos hibridekéhez képest könnyebb (90 kg) és a hűtése is speciális. A Koenigsegg Regera teljesítménye 1500 lóerő, míg a maximális forgatónyomatéka meghaladja a 2000 Nm-t. Így aztán az 1590 kilogramm súlyú sportkocsi eszeveszetten gyorsul, a 100-as tempót 2,8 másodperc alatt éri el. Ez még nem is annyira különleges, hiszen a La Ferrari, a Porsche 918 és a Buggati Chiron is gyorsabb ennél. Ám a Regera itt kezd csak belejönni – vélhetően a gumik nem képesek többre -, a 0-200-as sprintet 6,6 másodperc alatt, a 0-300-at pedig felfoghatatlan 10,9 másodperc alatt teljesíti.

Ha ez nem volt elég, akkor eláruljuk, hogy 400-ra húsz másodperc alatt gyorsul. Előzni sem bonyolult vele, mert 150-ről 250-re 3,9 másodperc alatt ugrik. A luxuskivitelű sportkocsi egyik különlegessége, hogy nemcsak az előre felfelé nyíló ajtókat, a hátsó szárnyat, de a motorháztetőt és a csomagtartót is villanymotorok mozgatják.

De, hogy visszatérjünk egy kicsit a földre, mindenképp idézzük fel a tavalyi év legaranyosabb Valentin-napi meglepetését: a kis Honda Jazz valószínűleg nagyon büszke volt, hogy ezzel a húzással kapott 15 perc hírnevet.

“Ötletek Valentin-napra. Minden cédulán szeretlek. Ma láttam egy ház előtt” – írta Zoltán, aki az alábbi fotót töltötte fel a Facebookra.