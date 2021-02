Sem a koala, sem az autósok nem sérültek meg komolyabban, amikor a vészfékező autók egymásba csúsztak. “Azt gondoltam, ha nem fogjuk meg a koalát, és nem indulhat újra a forgalom, abból csak újabb karambolok lesznek” – mondta Nadia Tugwell, aki kabátjába burkolva kimentette az állatot a zűrzavarból, és betette saját autójába, hogy a helyi vadvédelmi szakemberekhez és állatvédőkhöz vigye.

A koala azonban nem akart a csomagtartóban utazni, előre mászott a vezetőüléshez. Tugwell ekkor biztonságosabbnak látta, ha megáll egy benzinkútnál, és egyedül hagyja az állatot, mely ekkor a kormány mögé ült. Itt várta meg az állatvédőket.

