Két E-osztályos luxuskombival is büszkélkedhet jelenleg a Mercedes az E-Class All-Terrain és az E63 S Wagon révén, ám S-osztályos modellből sosem faragott hasonlót. Valakinek mégis egy S-osztályos luxuskombi volt minden vágya, így 1990-ben a hamburgi székhelyű Caro ezt megvalósította.

Az alapot egy 560 SEL adta (ugyanabból az évből), míg az autó hátsó része a lámpákkal együtt egy W124 kombiról származik. Ehhez kisebb átalakításokra is szükség volt, de például a hátsó ablakokból teljesen újakat kellett gyártatnia a Carónak.

A képre kattintva galéria nyílik!

Hogy megmaradjon az SEL arányossága, az építőcégnek a tetővonalon, a C-oszlopon és a hátsó paneleken is változtatnia kellett. A kivitelezés ennek ellenére hibátlan lett – akár a Mercedes is gyárthatta volna –, viszont ennek az árát is meg kellett fizetni: a megrendelő anno 337 ezer német márkát fizetett, ami manapság több mint 60 millió forintnak felelne meg.