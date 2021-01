Olvasónk az ebay-en bukkant ár erre a németországi Mercedesre, amely úgy tűnik, hogy sok kellemetlen pillanatot okozott jelenlegi tulajdonosának. Maradjunk annyiban, hogy nincs megelégedve ezzel a stuttgarti csillaggal.

Innen a hirdetés szövege (németről magyarra fordítva):

“Eladó ez a szarkupacot Mercedes Benz W140 420 se.

Eladom ezt a szarhalmot, lehetőleg minél több pénzért. Sajnos a nigériai herceg még mindig nem utalta át az ígért 2 milliós örökséget, pedig időben megfizettem az 5000 eurós feldolgozási díjat. Ezért szeretném most itt eladni ezt az autót. Sokszor elromlott benne néhány dolog, de esküszöm, hogy most minden új, tényleg minden!!! Olyan hűséges, hogy a TÜV Rheinland, vagy bármi is legyen az üzlet neve, külön pecsétet adott rá. Ez a pecsét újszerűen ragyog, és még 2 évig érvényes (műszaki vizsga).