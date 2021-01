Habár a 2021-es modellévre legújabb Broncójával is előrukkolt a Ford, abszolút kapósak a régebbi példányok is, pláne akkor, ha a Mustangok esetében megszokott 5,0 literes Coyote V8-ast rejti a motorháztető. Eddigi tulajdonosa hét évvel ezelőtt vásárolta meg az 1970-es évjáratú Broncóját, a teljes felújítás keretében pedig többek között a motorját is lecserélte, míg ZF gyártmányú ötsebességes manuális váltója egy 2000-es F-250-ből származik.

A meredekebb útviszonyokkal pedig a 17 colos Fuel Zephyr kerekekre szerelt, 35 colos Toyo terepgumik segítségével birkózik meg. A látványosabb újítások közé tartózik sötét metálvörös festése, ami dinamikusan harmonizál a fekete tetővel. Nyoma sincs az elmúlt több mint 50 évnek a beltérben, sem hiszen az is teljes felújításon esett át, amit a friss fekete bőrkárpit is jól mutat, melyet egy 2017-es Jeep állítható üléseire húztak.