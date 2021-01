Az autó feltűnő jelenség volt az úton, könnyedén felismerhették azok, akik tudták, mit is keressenek: 20 colos, ötküllős felniken gurult a szabadidőjármű, melynek belterében kézzel varrt bőrülésekben utazhatott a Beckham-család. A hátsó sorok szórakoztatását az ülésekbe épített képernyők oldották meg, de van még a Range Roverben egy mini hűtő is. A képet a hangrendszer és az azóta már leszedett DB 1001-es rendszám tette teljessé: előbbin a mai napig látható, kinek a kérésére készítették.

David Beckham is azon híres sztársportolók közé tartozik, aki nem veti meg a luxusautókat. Egykor a garázsát ékesítette ez a 2007-es Range Rover Sport is, melynek egyedi külső megjelenéséről a Kahn autódivatház gondoskodott annak idején.

Az SUV-ban egy 4,2 literes, 390 lóerős V8-as dolgozik, és korához képest nem is kapott nagy terhelést: mindössze 106 ezer kilométert tettek meg vele eddig, és külsőre remek állapotban található. Ám nem mindig a Beckham-család futott vele: már évekkel ezelőtt túladtak az autón, és most jelenlegi gazdája is hasonlóan tenne.

A vevők azonban nem kapkodnak az autóért, ugyanis híresen megbízhatatlan autók a korszak Range Roverjei, a javításai költségek pedig igen drágák. Emiatt drasztikusan veszítettek értékükből: míg újonnan több, mint százezer fontért kínálták a járműveket, öt évvel ezelőtt már csak 23-25 ezer fontért mentek a brit piacon. A Beckham ízlése szerint átalakított SUV-t is csak 15500 fontért (6,1 millió forintért) kínálják, ami szinte nevetséges összeg.