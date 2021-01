Akár egy szilveszteri kabaréban is megállná a helyét a rendőrség csütörtökön közzétett válogatása, ha az éppen nem a szomorú magyar valóságnak állítana görbe tükröt. Annak ellenére, hogy az elmúlt években a hatóságok több kampányban is figyelmeztettek arra, hogy tényleg csak a sürgős esetekben tárcsázzák a 112-t, továbbra is elképesztő megkeresések futnak be a segélyhívóra.

Valaki az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével, Győrfi Pállal szeretett volna beszélni a segélyhívón keresztül, de volt, aki arra volt kíváncsi, hogy tényleg a gólya hozta-e, vagy mitévő legyen, ha légvonalból bőgnek a tehenek, de egy úr például azért hívott mentőt, mert nem tud hazamenni.

A napokban egy másik téves hívást is kiemelt a rendőrség a félrement 112-es tárcsázások sűrű tengeréből, bár itt valószínű, hogy tényleg véletlenül fordult az úr a Segélyhívó Központhoz, ahonnan azonban sonkás-gombás-kukoricás pizzát nem kapott.