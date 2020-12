Már a Buick kiszabadításával is meggyűlt a baja a New York-i csapatnak, mivel még az autó eredeti címkéjével ellátott üzemanyagtankot is el kellett távolítani az útból. A Grand Nationalt kitolni a szűk garázsból, majd a két ház között sem volt egy könnyű feladat, főleg úgy, hogy az egyik kerék még defektes is volt.

Sok társához hasonlóan ez a Buick Grand National is jobb sorsot érdemelt volna. Ehhez képest közel 35 évig rostokollt, porosodott egy istálló mélyén, az ajtót sem nyitották rá – ezek után nem is csoda, hogy mindössze 56 mérföld (90 km) volt az órában.

Döglött bogár, pókháló, guruló csavar – az elmúlt bő három évtized során az utasteret is ellepte a por, noha az kifejezetten jó állapotban volt még így is, ennek révén egy kiadós porszívózás, valamint a műszerfal és a különböző burkolatok polírozás sokat segített a helyzeten.

A karosszéria ennél több munka elé állította a csapatot, a Buickról ugyanis azt legalább nem lehet elmondani, hogy a kutya sem nézett rá. Nagyon is ránézett, névjegyét letéve mindkét ajtót össze is karmolta, ezzel megsértve a fényezést.

Így a Buickre egy alapos mosás, majd polírozás várt, ugyanezen eljárásrend mentén a felniket is újszerű állapotba hozták. A végeredmény egészen látványos lett, a videó végén pedig az is kiderült, hogy még üzemképes is.

Eddie elmondása szerint az előző tulajdonos és férje újonnan vásárolták az autót, majd leparkolták az istállóban és ott is hagyták. A férj halálának bekövetkeztével az autó restaurálásával kapcsolatos tervek is a háttérbe szorultak, most azonban új életet kezdhez a Grand National.