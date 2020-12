New York egyik kerületéből, Queensből átruccant New Yersey-be egy 12 éves fiú a szülei Range Roverével, a kalandra 7 éves unokatestvére is vele tartott. A CBS Local jelentése szerint a fiú édesapja bankkártyáját is szerette volna használni, hogy süteményt vásároljon. A különös jelenségre felfigyelő rendőrök mindenki biztonsága érdekében úgy döntöttek, hogy nem veszik üldözőbe a figyelmeztető jelzésekre nem reagáló, szokatlanul fiatal sofőrt, később viszont őt és utasát is őrizetbe vették.

A két kiskorút az egyik New York-i rendőrkapitányságra vitték, majd feljelentés nélkül hazaengedték őket családjaikhoz. A fiú a rendőröknek elismerte, hogy egy közösségi médiás kihívás miatt vágott bele az örömautózásba, aminek az volt a lényege, hogy addig vezessen, amíg el nem fogy az üzemanyag az autóból. Nem tudjuk, hogy sikerült-e teljesíteni a kihívást, az viszont szerencsésnek mondható, hogy komolyabb galiba okozása nélkül teljesített 160 kilométert.

Mókás beszélgetés zajlott le a 7 éves kislány és az egyenruhások között. A kislány elmondta, ő is szívesen vezetett volna, de szerinte unokatestvére is jól bánt a Range Roverrel.