Olvasónk néhány éve vásárolta a fotókon látható Swiftet, amire a “legendásan költségmentes” jelző nem éppen igaz, úgy tűnik Gábor belenyúlt. Most lett elege az autóból (vagyis a feleségének) és úgy döntöttek (vagyis a felesége úgy döntött), hogy el kell engedni a Suzuki kezét. Ezt 150 000 forintéret azonnal meg is tenné a jelenlegi tulajdonos.

Olvass tovább

Kapuzárási pánikomba vásároltam hozzá sportüléseket, és alufelnit, melyek szintén benne vannak az árban, ahogyan az afgán terroristákat megszégyenítő módon még szőrős újszerű gyári felnire szerelt téligumi is. Az eredeti suzuki dísztárcsa már csak hab a tortán. Ha hozol magaddal egy karton kólás Hellt a vételár mellé akkor a rádió is tiéd lehet. A matricák nekem tetszettek, ha neked nem leszeded.

Nálam most zárult a kör, többet nem költök rá, kategóriát lépek. Nem mai autó, természetesen nem rozsdamentes, lakkhiba is van, de amit lehetett én javítottam. Még több mint egy évig 2022 januárig műszaki vizsgával róhatja az utakat. Ahogyan rója is nap mint nap, hiszen naponta ezzel járok dolgozni. Vonóhorog van, így igen vasazni is jó, de tisztázzuk: a vételár olyan erősen fix mint a beton, “50 et adok érte tesó” és társaival ne húzzuk egymás idejét. Ha eljössz 150 000 Ft készpénzzel a zsebedben talán az autó mellett meggyőzhető vagyok az alkuról, de üzembe tartói és kölcsönadási ilyenekkel ne is zaklass. Jössz kipróbálod fizetsz átíratod és boldogan távozunk mindketten a helyszínről.

A pénz nem kenyérre kell, inkább veszek belőle egy Geforce videókártyát, és csapatok a Need for Speed-el, mint odaadjam ponton pénzért. Fentebb olvashattad az új alkatrészeket keress rá, nem 2 Ft. Így kérlek az agresszív alkudozással ne fárasszuk egymást, és nem nem kell cserébe kisdisznó és semmilyen haszonállat sem. Panelben lakom, így tűzifa sem kell. Az asszony jelezte, mennie kell a háztól, vagy én megyek, így kérlek egy megosztással mentsd meg a szexuális életem hátha valakinek az ismerőseid közül pont kell egy ilyen verda, hogy gizdázzon a Tesco parkolóba.”

A Suzuki Swift itthon

A Suzuki 1991-ben alapította meg magyarországi leányvállalatát, Esztergomban. A pikk-pakk felhúzott gyárban ’92-ben kezdték összeszerelni a harmadik generációs Suzuki Swiftet. A modell gyártását Amerikában (Geo Metro) 1994-ben, Japánban (Suzuki Cultus) 1998-ban befejezték, de nálunk 2003 márciusáig még csak jöttek és jöttek le a sorról a Mi Autóink.

1996-ban volt az első ráncfelvarrás, új lámpatestek, hűtőmaszk és, wow, négyküllős kormánykerék került a kocsiba. 1999-ben jött a rácsos hűtőmaszk és a 4×4-es változat. A három- és ötajtós kocsikat kezdetben egyliteres háromhengeres, karburátoros és 1,3 literes, központi injektoros, négyhengeres benzinmotorral lehetett megvenni, a szedánokat az 1,3-assal vagy 1,6 literes, száz lóerős motorral kínálták. Az 1,3-as idővel 16 szelepes hengerfejet kapott, 68 lóerőről 85-re nőtt a teljesítménye.