Eszement sofőrt rögzített egy másik autós fedélzeti kamerája a napokban Csepelen. Szerda kora délután hajszálon múlt egy nagyobb baleset a II. Rákóczi Ferenc úton. A Szigetszentmiklós felé igyekvő „Mr. Cabrio” mindenáron akart nyerni magának néhány másodpercet – az sem számított, hogy nemhogy előznie kellett, komoly balesetveszélyt idézett elő.

A Bp-i Autósok Közösségének olvasója állítja, majdnem nekiment hátulról vakmerő autóstársa, emiatt félre is rántotta a kormányt. Sebessége akár a 100 kilométer/órát is elérhette, manővere miatt pedig még egy kamionnak is állóra kellett fékeznie. 100 méterrel később, egy körforgalomnál már kénytelen volt megállni, körülbelül három autóhossznyit nyerhetett az életveszélyes mutatvánnyal.