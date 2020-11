A hirdetéshez csatolt leírás szerint tényleg 38 600 kilométert futott az a Lada 1200-as, amely most keres új, szerető, törődő gazdát Baján. A képek alapján nem tűnik túlzásnak, hogy gyári állapotban van az autó, ennek megfelelő az 1,7 millió forintos ára is. OT rendszáma még nincs, de valószínűleg nem kell sok a megszerzéséhez, bár enélkül is remek hobbiautó válhat az ezerkettes Zsiguliból.

A VAZ 2101-es, a durván 14 millió legyártott hátsókerekes Lada őse. A szovjet időszakban ezt a márkanevet csak az exportra szánt járműveknél használták, ugyanezek a modellek a szovjet piacon Zsiguli néven váltak ismertté.