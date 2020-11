Letartóztattak egy 18 éves angliai fiatalembert a rendőrök, miután az péntek este behajtott az egyik házba egy Audival, majd útját métereken át folytatta úgy, hogy a bejárati ajtó áttörte az autó tetejét és szélvédőjét – írja a Sky News.

Gyanítják, hogy a fiú valamilyen szer befolyása alatt okozta a balesetet, a rendőrség keresi a szemtanúkat. A portál megkeresésére a rendőrségi szóvivő közölte, a tinédzser könnyű fejsérüléseket szerzett a Nyugat-yorkshire-i Dewsburyben történt eset során.

Ashworth Rd, Dewsbury - Driver collided with a vehicle, then the front porch of a house - before then continuing to drive for several metres with front door attached to car. Driver arrested suspected unfit through drink/drugs. #wypthecost #fatal4 pic.twitter.com/ee8r9ZZc9A