OPW 8F rendszámmal regisztrálták Norfolkban miután a Lamborghini brit importőre leszállította az autót Cook úrnak, aki aztán évekig használta. A következő tulajdonosa már a RJ Freeman, a Vision Engineering-től. Több tulajdonoson ment keresztül aztán a különleges Miura, amiben most is ott van az anyósülés előtt a napszemüveg bőrtokja és a nyitott kulisszás váltó közelében a cigisdoboz, mint a ’70-es évek milliomos playboyának kötelező kellékei.

1969-ig készültek a P400-as Miurák (Posteriore 4 litri), amiknek 3,9 literes, V12-es motorja még 350 lóerős. Már ez sem számít lomha autónak és a ’60-as évek végén különösen jól hangzott a 6,7 másodperces 0-100, valamint a bőven 270 km/óra feletti végsebesség. A Miurát nem csak ezért, hanem a keresztben elhelyezett középmotor miatt is az első szupersportautónak tartják.

Már korábban is átfogóan restaurálták, aztán pár éve még a legutolsó anyát is tökéletesen felújították benne és most tényleg lehetetlenül újnak néz ki a Miura P400-as. Most több mint 100 000 kilométerrel az órájában közel 580 millió forintnak megfelelő összeget kérnek érte.