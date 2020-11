Tudjuk, hogy törnek a kocka-Ladák. Láttunk már eleget, elég csak bármelyik nagyobb könyvtár periodikai archívumát átnyálazni, baleseti hírek után kutatva, és máris ezernyi példát találunk. Oldalról az árokba, hóban megpördülve, nyélgázzal oszlopra csavarodva.

Mégis érdekes látni egy hivatalos tesztet. Egy igazi, szakemberek által végzett töréstesztet, ahol szabványos falnak, szabványos tempóval ütközik egy 2105-ös.

Az angoloknak köszönhetően nem maradunk le a látványról, helyi szakemberek több alkalommal is megnézték, hogy bírja az orosz vas, ha 50-60 km/órával a falnak küldik.

Meglepett az eredmény, az ajtó nyílik az ütközés után, nem rogyott magába a karosszéria összetaposott kólásdobozként. De ez csak a látszat! Ekkora sebességnél akár komoly sérüléseket is szenvedhetnek a bent ülők, hiszen a Lada 2105 még nem rendelkezett energiaelnyelő gyűrődési zónákkal, így a hirtelen lassulás is komoly sérüléseket okozhatott.

No meg azért akad újabb teszt is, ahol másképp alakulnak az események. Igaz, a sebességet nem tudjuk, és az ütközés is féloldalas, ez az eredmény így sokkal rémisztőbb.