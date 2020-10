Sokáig nem fogják elfelejteni a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának rendőrei azt, amit a Pofátlan(tan)ítás legújabb különkiadásának főszereplője művelt. A Suzuki Vitara sofőrje gyorshajtással, záróvonal-átlépéssel, valamint az Előzni tilos tábla figyelmen kívül hagyásával egy 40 000 forintos bírságot és 11 büntetőpontot hozott össze magának (a maximális 18-ból) – mindössze két perc alatt!

Néhány nappal ezelőtt, egy hónapos kihagyás után a Pofátlan(tan)ítás, azaz a civil járőrautók akcióiból összeállított népszerű rendőrségi sorozat is folytatódott. A 21. részben egy érdekes, ám annál hasznosabb újítás is megjelent: immár nem csak a szabálytalanságot, de az amiatt kiszabott büntetés mértékét is feltüntetik az egyes eseteknél az egyenruhások.

Az Előzni tilos tábla és a piros lámpa figyelmen kívül hagyására már a 20. epizódban is komoly figyelmet fordítottak, amit itt lehet meg- és/vagy visszanézni: