1958-ban egy prototípussal indult az MGB Roadster útja, amiből aztán a ’60-as évek elejére megszületett a tipikus angol, kétüléses, nyitott sportautó. Az MGB felépítése ráadásul akkoriban szinte innovatív volt az önhordó karosszériával, amivel nem csak tömeget, de gyártási költségeket is spóroltak. Más alkatrészeit viszont korábbi modellektől örökölte. Akár ilyen veterán is lehetne ez az MGB, de ez nem az.

Ezt az autót most mutatta be az RBW EV Classic Cars és a külsején kívül nem sok köze van az eredeti MGB Roadsterhez. Teljesen új a váz és a karosszéria is, melybe a négyhengeres motor helyére az akksicsomag került, a differenciálműére pedig az elektromotor. Az RWB roadsterébe hat, hét vagy nyolc akksi kerül, attól függően, hogy milyen hatótávra van szükség. A legkisebbel 257 km-t képes megtenni, a középső pedig több mint 320 km-re elég energiát tárol – a nagyról nem esik szó.