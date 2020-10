Félreérthető, és téves információk kezdtek el keringeni a 2019-ben elfogadott Európai Uniós járműbiztonsági előírásokkal kapcsolatban. A legnagyobb érdeklődést a kötelező alkoholszondás indításgátló híre kavarta, ami futótűzként terjed a Facebookon.

Reméljük, ez a bejegyzés is hasonlóan sok embert ér el, mert mi utánanéztünk a rendelkezés valódi részleteinek. De előbb jöjjön a téves Facebook poszt szövege:

“Az Európai Parlament 2019. április 16-án fogadta el az új járműbiztonsági követelményeket, melyek értelmében 2022-től kezdve minden új gépjárművet alkoholszondás indításgátlóval kell felszerelni. Azaz 15 hónap múlva a személygépkocsik már így gördülnek le a szerelőszalagokról.

A megoldás azt jelenti, hogy indulás előtt bele kell majd fújni egy beépített alkoholszondába, és a járművel csak negatív eredmény esetén indulhatunk el. A készülék érzékeli, ha a befújt levegő nem emberi tüdőből származik, továbbá azt is, ha a levegő nem friss (például egy előzőleg felfújt lufiból adagolták). Elvileg úgy is be lehet állítani a készüléket, hogy az meghatározott időnként, például óránként ismételt mintát kérjen, s ahhoz kösse a további haladást.

Az alcohol interlock már évek óta jól ismert technikai megoldás az ittas vezetések megakadályozására, számos európai országban jogszabály rendelkezik az ilyen eszközök kötelező alkalmazásáról (Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország Finnország, Svédország stb.). A szabályozások persze nem mindenkire, hanem a hivatásos tehergépjármű és autóbusz sofőrökre, a visszaeső ittas személyekre, illetve két országban az iskolabuszok vezetőire terjednek ki. A cégek vezetői ettől függetlenül önállóan is rendelkezhetnek arról, hogy a céges autókba alkoholszondás indításgátlót szereljenek.

2020. január elsejétől azonban nagyot változik a világ (pontosabban Európa), hiszen valamennyi új gépjármű csak ilyen szondával kerülhet forgalomba.” –

Itt jön a lényeg, ugyanis ez a rész amit nem pontos idéztek mások. Ám az Európai Unió érdekes vonása, hogy minden előírás elérhető az összes tagállam nyelvén, így magyarul is.

A szóban forgó 2019/2144-es dokumentumban pedig ez áll: “indításgátló alkoholszonda előkészítése”: szabványosított interfész, amely megkönnyíti a tartozékpiacon elérhető indításgátló alkoholszonda-készülékek beszerelését gépjárművekbe.

Nincs kötelező szonda, csak egy előkészítés a csatlakoztatás megkönnyítése miatt

Tehát nincs kötelező szonda, nincs előre beszerelt indításgátló. A gyártóknak csak a lehetőséget kell megadni az utólagos beszerelés megkönnyítésére, egy szabványos csatlakozó formájában. Így nem kell kábeleket forrasztva bekókányolni az eszközt, elég lesz bedugni egy csatlakozót, és máris működhet a rendszer, ha arra igény van.

A rendelkezésnek vannak ennél sokkal érdekesebb és fontosabb elemei, a szonda-előkészítés mellett ezeket a kötelező biztonsági rendszereket kell majd beépíteniük a gyártóknak: a) intelligens sebességszabályozó;

b) indításgátló alkoholszonda előkészítése;

c) a járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő figyelmeztető rendszer;

d) a járművezető figyelmetlenségét érzékelő fejlett figyelmeztető rendszer;

e) vészfékjelzés;

f) tolatóradar; és

g) eseményadat-rögzítő.

Tehát a g pont értelmében ezentúl lesz fekete doboza az autóknak, amelynek a következő követelményeknek kell majd megfelelnie: az általuk röviddel az ütközés előtt, az ütközéskor, és közvetlenül az ütközést követően rögzített és tárolt adatoknak – nagyfokú pontossággal és az adatok fennmaradásának biztosítása mellett – tartalmazniuk kell a jármű sebességét, fékezését, helyzetét és dőlését az úton, a jármű valamennyi biztonsági rendszere, a 112-es hívószámú fedélzeti segélyhívó rendszer aktiválásának és üzemmódjainak állapotát, a fékek aktiválását és az aktív fedélzeti biztonsági és baleset-megelőző rendszerek érdemi beviteli paramétereit.