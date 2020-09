Így ebben a hiányos, leromlott állapotban is elkelt 54 ezer dollárért, vagyis valaki 16,7 millió forintot fizetett érte.

Olvass tovább

A 911 azért született meg, mert a 356 utódaként kellett egy nagyobb, erősebb és kettő helyett 2+2 üléses sportautó. A fejlesztés hét évig tartott. A dizájn Ferdinand Alexander Porsche munkája, aki később saját stúdiójával klasszikussá vált tárgyakat alkotott, például a léghűtéses pipát. Nem divatot árulunk, hanem stílust – szúrta oda egyszer Coco Chanel, amit a Porsche is elmondhat a 911-ről. Igazi remekműként alapformájához 50 éve nem kellett hozzányúlni. Mivel az Egyesült Államok mindig is a Porsche egyik legfontosabb piaca volt, a csomagtérben el kellett férnie egy golfszettnek. Ezért az első futómű helytakarékos MacPherson rugóstagos lett, amilyen ma is.