A felvételen két olyan esetet is láthatunk, amely könnyedén végződhetett volna balesettel.

“Mai nap folyamán közlekedtem az 52-es főúton a megengedett sebességgel, már Kecskemétről haladva Izsák felé elkezdett tolni egy Lancia. A mögöttem lévőkkel is összetűzésbe került a végére. Miután beért engem, a követési távolságot nem tartva jött mögöttem, majd a számára alkalmas időben előzni kezdett, valamit mutogatott is. Záróvonalon húzta be elém a kormányt. Dudálással jeleztem a nem tetszésem, amit büntetőfékezéssel jutalmazott többször is egymás után. Sőt, meg is állított minket a főúton, mögöttünk is jöttek. Mielőtt jönnek a nagy szakértők, nem volt előzmény, szimplán hülye volt, biztos rossz napja lehetett” – írta a videót készítő autós.

A második eset Budapesten történt, a 16. kerületi Bökényföldi úton, reggel 6 órakor: “Semmit nem csináltam előtte és nem tudom miért szórakozott. Hozzáteszem én 20 tonnás teherautóval voltam” – fűzte a videóhoz a kamion sofőrje.

Aki ilyen manőverrel “oktat”, az mindig arra hivatkozik, hogy csak meg akarta ijeszteni a másikat, móresre akarta tanítani az illetőt, és nem állt szándékában a baleset okozása. Holott ez a húzás az életveszélyes baleset melegágya.