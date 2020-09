Japán közlekedésének jellegzetes darabjai a törpe teherautók, vagyis a Keitora járművek. Ezek a Kei Car szabályokhoz igazodva tényleg apróak, maximum 3,4 méter hosszúak, és 1,48 méter szélesek, motorjuk legfeljebb 660 köbcentis, és tömegük körülbelül 700 kilogramm.

(Csak zárójelben: Valahol itt kellene kapirgálni Európában is, amikor a szén-dioxid kibocsájtás csökkentését hajhásszuk, és elfelejteni a kéttonnás szabadidőautókat)

Ezeket a japán kertészek, kertépítők is előszerettel használják, és évente egyszer a platókra épített díszkertekkel mérik össze szaktudásukat, a a Japán Tájépítők Szövetségének megmérettetésén. Saját kisteherautójukkal érkeznek a versenyre, és ott, a helyszínen építik meg alkotásukat. A helyi versenyszellem pedig elképesztő dolgokat szül, a növények mellett különböző díszítőelemekkel is ellátják az alkotásokat, így egy mini-szökőkút vagy a különböző szobrok szinte természetes kiegészítői a kerteknek, vannak akik még akváriumot is terveznek az összképbe.