Hogy vajon utólag kapott-e dorgálást az a dizájner, aki a népszerűtlen tónust kikeverte, nem tudjuk, az viszont bizonyos, hogy most, tíz évvel később legalább egyvalakinek elnyerte a tetszését az árnyalat: nem sokkal azután, hogy az autó megjelent egy ritkaságokra szakosodott amerikai kereskedés honlapján, máris felkerült a hirdetésre a Sale Pending („értékesítés folyamatban”) felirat, azaz megvan a vevő a hivatalosan sötétbarna, de a fényképekről megállapíthatatlan színű autóra.

Az ár nem nyilvános, de az elmúlt években folyamatosan emelkedett a Lexus LFA értéke: az alapkivitelű, 560 lóerős modellek ma már megbízhatóan 400 ezer dollár fölött cserélnek gazdát, a korlátozott példányszámban, 571 lóerőre növelt teljesítménnyel kínált Nürburgring-csomaggal szerelt verziók ára pedig lassan eléri az egymillió dollárt.

A most bemutatott autót egyébként nemcsak az egyedülálló fényezés teszi különlegessé, hanem makulátlan állapota is. Eredeti és máig egyetlen tulajdonosa mindössze 507 mérföldet (816 kilométert) tett meg vele, az a tény pedig, hogy mindkét lábtérben érintetlen a gyári védőfólia, arra enged következtetni, hogy eleve befektetésnek vásárolta az autót, azaz a minimális használat során is rendkívül gondosan bántak vele.

Az értékesítési csomagnak egyébként az eredeti megrendelés és adásvételi szerződés is a része. Így jól látható, hogy emberünknek valóban a barna lehetett a kedvenc színe: a speciális fényezés mellett őzbarna bőrkárpitozás és sötétbarna dekorelemek uralják a belső teret. Mindez együtt 13 ezer dollárjába került, ami abszolút értékben jelentős összeg, de az autó 375 ezer dolláros vételárát figyelembe véve szóra sem érdemes.

A Lexus LFA 4.8 literes, V10-es szívómotorját a Yamaha bevonásával fejlesztették, amelyet hivatalosan is Guinness világrekorderré választották, mint a világ leggyorsabban felpörgő belső égésű motorját: alapjáratból mindössze 0,6 másodperc alatt éri el a 9500/leszabályozási határt.