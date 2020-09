1948-ban egy kicsi osztrák vállalat, a Gmündben található Porsche Konstruktionen kezdte meg a 356-osok gyártását. Az szülőhelyén nagyjából ötven példány készült, majd a vállalat átköltözött a mai székhelyére, a németországi Zuffenhausenbe, ahol 1965 áprilisáig készültek a négyhengeres boxermotorral szerelt sportautók. Aztán váltotta a modellt a 911-es. A 356-osból úgy 76 ezer darabot gyártottak és egyre népszerűbb veterán, nem csak eredeti formájában.

356-osból több változat is készült, mind közül talán a Speedsterek a legkívánatosabbak. Ez az 1958-as 356 A Speedster viszont egy kicsit többet kapott egy átlagos felújításnál. A karosszéria ezüst fényezése makulátlan, ahogy a bézzsel kárpitozott beltér és a vékonyka küllős fehér kormány is nagyon jó hangulati elem. Ezen kívül a korszakhoz passzoló kiegészítők is kerültek a Speedsterre, mint a magnézium kerekek vagy a ködlámpák, valamint a fényszórót óvó rácsok. Igazi ritkaság azonban a szintén bézs tetőt helyettesítő, kifejezetten a Speedsterhez készítetet keménytető, amivel szintén dögösen mutat.

Tárcsafékeket és komolyabb stabilizátorokat kapott a futómű, hogy élvezetesebb legyen a vezetése. Érdekessége, hogy az autóhoz két motort kínálnak. Mindkettő 1,6 literes, négyhengeres, léghűtéses boxermotor. Az egyik a gyári specifikációnak megfelelően 4500-nál adja le 60 lóerős teljesítményét és 110 Nm nyomatéka van. A másik blokk egy kicsit nagyobb teljesítményű, kifejezetten pályanapokra beállított darab, amihez jól passzol a középen kivezetett Carrera kipufogó.