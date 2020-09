Andy Barcheck washingiton hotrod-építő öt évet áldozott arra (1987 és 1992 között), hogy jelentős átalakításokat eszközöljön ezen a Honda Civicen. A legnagyobb változtatás az autó „szívében” keresendő: amíg a harmadik generációs Civicbe maximum 1,6 literes motort szereltek, ebben egy 3,2 literes erőforrás dübörög.

A 260 lóerős és 315 Nm nyomatékú Acura J32A2 motor egy Acura CL Type S-ből származik, amihez egy hatsebességes manuális váltó kapcsolódik. Az eredeti típus a V6-ossal 5,9 másodperc gyorsul 0-ról 60 mérföld/órára (96 km/óra), a sebességmérő mutatója pedig egészen 240 km/óráig kúszik fel. Corvette-fékek gondoskodnak arról, hogy meg is álljon az autó.

A képre kattintva galéria nyílik!

„Áldozatokkal” is járt azonban a nagyobb teljesítmény: a Civicbe így már csak két ember fér be, mivel a nagyobb motor a hátsó ülések foglal helyet, ezzel a csomagtér méretén is jócskán csökkentbe. Az eredetileg orrmotoros jármű első- helyett hátsókerék-hajtású lett.

Hangsúlyosabb vonások is felfedezhetők az eredeti fényében visszafogott az 1984-es Honda karosszérián, ami nem véletlen, ugyanis Barcheck azt akarta, hogy némileg a legendás Renault 5 Turbóra hasonlítson. Az optikai tuning révén több légcsatornát és hátsó spoilert is kapott a Civic.

Előző tulajdonosa 2008 óta vigyázott Hondájára, amin a napokban 42 750 dollárért, azaz több mint 13 millió forintért adott túl.