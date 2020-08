A horpadások javítására rengeteg filléres trükk létezik. Ha a lemez nem gyűrődött vészesen, nincs törés, anyaghiány, csak egyszerű horpadás, akkor akár otthon is nekiállhatunk a javításnak. Több tapadókorongos kihúzó szett is létezik, amivel nekifoghatunk a dolognak, de aki még ennél is olcsóbban akarja megúszni, az kipróbálhatja a következő módszerek egyikét.

Ragasztópisztoly rúdjaival állítólag egyszerűen kihúzhatóak a hibák, elég csak rámelegíteni, majd jól megtépni, a végén pedig letakarítani a ragasztó maradékát.

Van aki még tovább egyszerűsítette a dolgot, és teljesen átlagos ragasztószalagot használva urgasztja vissza a behorpadt lemezt.