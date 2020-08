Alig több mint 4 ezer kilométert tettek meg ezzel az idei évjáratú Ford Mustang Shelby GT500-assal, de kijelenthető, hogy látott már szebb napokat is. Egy baleset következtében nagyon komoly károkat szenvedett el az autó eleje, értelemszerűen a motor is sérült, még a légzsákok is kinyíltak. A törött Mustangot a Copart oldalán hirdették meg a napokban.

Még ilyen állapotában is 74 000 dollárra becsülik az értékét a leendő aukción, ami mai árfolyamon számolva 21-22 millió forintnak felel meg. Nem is csoda, hiszen egyedülálló típusról beszélünk, melynek ép példányait 5,2 literes, Predator V8-as motorral szerelik, ami 760 lóerős teljesítményre képes. Egy lelkes és vastag pénztárcával megáldott autófanatikusnak ez óriási lehetőség lehet, hogy saját magának újítson fel egy Mustangot – elvégre az autó hátulja sértetlen, és úgy tűnik, a felfüggesztés és a fékek is használhatóak, csakúgy, mint az ülések. A motor jelenthet egyedül akadályt, mivel a Predator jelenleg nem elérhető a Fordnál, de egy másik motorral, klasszikus Mustangként még így is új életet kezdhet, ahelyett, hogy egy bontóban, alkatrészbányaként töltené hátralevő „életét”.