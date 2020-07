Olvass tovább

Bécsnél csak azért hagyta abba a füstölést, mert leállt. Először azt hitte az autómentő, hogy a turbó szállt el de nem. Bécstől Sopronba vitettem az autót egy autószerelőhöz aki megállapította, hogy az autó azért állt meg mert a magasnyomású meghalt és kicserélte. Ez fájt 200 ezerbe. A baj, hogy az autó csak nem indult, ezért további teszteléseket ajánlott csilliárdokért, hogy kiderítse a bajt. Mivel elkért egy halom pénzt és az autó nem lett jó, úgy döntöttem, hogy inkább egy ismerős szerelőhöz hozatom haza az autót 250 km-re. A szerelő egyből megállapította, hogy jó hogy nem indul be, mert elszakadt a lánc. Hát jó, gondoltam jól keresek mert németbe dolgozok, essen neki és csinálja.

Közben kiderült hogy kellene új hengerfej stb. Minden alkatrészt a BMWnél vettem meg és küldtem haza az autóba. A végére 900 ropi lett ez az akció, de egy gondoltam, hogy mostmár van egy csúnya, de legalább jó autóm. Ezután 2x lett cserélve főtengely szíjtárcsa rajta. Majd természetesen meghaltak a porlasztók is, így mind a 4 fel lett újítva 250 ezerből. A szokásos futómű problémák, lengőkarok cserélve, valamelyik évente mert hát azt mondja a szerelő, hogy jók ezek az autók csak a futómű szar. Oké! Gondoltam ennyit beletettem már mostmár minden oké lesz. Aztán eljött a szép nap amikor úgy döntöttem, hogy veszek egy második autót, mert bővül a család és egy japán suv mellett döntöttem. Mielőtt mentem volna az új autóért drága BMW-m megérezte a vesztét és ismét cserben hagyott.

Ezúttal az üzemanyagszivattyú halt be, és ha már ott tartottunk akkor kicseréltettem az izzítógyertyákat is, természetesen a fele bele volt pusztulva. Az autót most hoztam el a szerelőtől. Megmondom őszintén, hogy amennyit erre az autóra költöttem, meg akartam tartani a zasszonynak tanuló autónak, de inkább rohadjak meg veszek egy régi swiftet, mit hogy erre a dögre még egy forintot költsek, ugyanis ahogy jöttem el a szerelőtől az ventilátor előtét ellenállás is megadta magát. Illetve mivel hogy az autó több mint 4 hónapot állt elvittem lemosni és mire haza értem a jobb oldali helyzetjelző is kiégett. Röviden ennyit az autó történetéről. Itt leszögezem, hogy akit ennek ellenére is érdekel az autó, nem ajánlom, csak ha egy mazochista állat vagy akinek semmi se drága azért, hogy zömössel járhasson.

És most az autó adatai és műszaki állapota: 2004.12 – 320d 150LE – Automata – Nagy navi – Műszaki 2021. februárig érvényes – km 350.000.

Az autó hibái:

Lakkhibás az egész kasztni

Rohadás a szokott helyeken + pár meghúzás

Első lökös sérült de visszaragasztottam :)

Légzsák lámpa világít (ha kell a műszakihoz adok egy ülésérzékelőt hozzá ami jó)

Fékek az állás miatt berohadtak ezáltal az autó intenzív fékezésnél jobbra húz

A kézifék ki van herélve mert túlhúzta a szerelő, hogy átmenjen műszakin de néha befogott így utánna inkább kiszedte a fékbetéteket, hogy legalább ne fogjon be

Jobboldali helyzetjelző nem ég

Csomagtartóban kifolyt valami folyadék amitől a kárpit nem tisztítható (elemet bontóban párezerért lehet venni)

A Beltér túlhasznált de még nem túl lelakott. (kárpit tisztítás erősen ajánlott)

A nagy navi jó, még az erősítő is amit már én vettem bele mert meghalt az is egyszer

Ha viszed akkor adok hozzá egy garnitúra gyári alufelnit nyári gumikkal. Jelenleg 95% os téli szett van rajta

Az irányár 550.000 Ft.

BMW E46 kisokos

Az E46-os széria valódi slágerautó, ezért néhány éve szakszervizben néztük át közelebbről hibáit, erényeit.

A dízelek elsődleges hibalehetőségéről, a szívórendszerben lévő örvénycsappantyú tengelyének töréséről, a beszippantott pillangószelep rombolásáról az alábbi 320d cikkben olvashattok részletesen.

Egy komoly autóba öt, de inkább hat henger dukál. Mennyire kockázatos beleszeretni egy sorhatos E46-os BMW-be?

Belevágnál egy külföldről behozott E46-ba? Minden további nélkül 8% (18) Soha az életben 76% (164) Persze, az van most is 6% (12) Csak benzinesbe 10% (21)